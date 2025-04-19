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الاحتلال يمنع سفير الفاتيكان من دخول كنيسة القيامة في سبت النور

10:38 م السبت 19 أبريل 2025

الاحتلال الإسرائيلي يمنع سفير الفاتيكان

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كتب- محمد جعفر:

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين في منطقة "الباب الجديد" بمدينة القدس المحتلة، ومنعت عشرات العائلات من الوصول إلى منازلها داخل البلدة القديمة، بالتزامن مع احتفالات الكنائس المسيحية بـ"سبت النور".

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وأفادت مصادر فلسطينية محلية، أن قوات الاحتلال نشرت أعدادًا كبيرة من عناصرها، وأقامت حواجز عسكرية في الشوارع المؤدية إلى البلدة القديمة وكنيسة القيامة، ومنعت المصلين من الدخول إلى الكنيسة، ومن بينهم هؤلاء، الراهبة الرسولية في القدس والمطران أدولفو تيتو يلانا، ممثل الفاتيكان لدى فلسطين.

كما منعت قوات الاحتلال آلاف المسيحيين من الضفة الغربية من الوصول إلى القدس للمشاركة في "سبت النور"، ضمن سياسة التصاريح المشددة المفروضة على الفلسطينيين، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، للوصول إلى أماكن العبادة في المدينة المقدسة.



يُشار إلى أن عيد الفصح هذا العام يتزامن بين التقويمين الشرقي والغربي، في ظل ظروف أمنية مشددة غير مسبوقة تفرضها سلطات الاحتلال في القدس.

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