القسام تنفذ كمينًا نوعيًا شرق غزة.. مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين

غزة - (د ب أ)

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان اليوم السبت، إن عناصرها نصبوا كمينا مركبا ضد قوة إسرائيلية متوغلة شرق حي التفاح شرق مدينة غزة و"أوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وقالت الكتائب في بيان إنها "استهدفت دبابة ميركفاه 4 وجرافة عسكرية من طراز (دي9) بقذيفتي الياسين 105، مما أدى إلى اشتعال النيران فيهما في منطقة جبل الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق مقتل جندي من وحدة "قصاصي الأثر"، وإصابة خمسة آخرين بجروح بين خطيرة ومتوسطة، جراء هجوم نفذته عناصر من حماس عبر نفق يبعد مئات الأمتار عن السياج الحدودي شمال القطاع.

وقال الجيش إن قذيفة مضادة للدروع وعبوة ناسفة استهدفتهما قواته خلال عملية إنقاذ بعد الهجوم الأول، مؤكداً مقتل الجندي غالب النصاصرة وإصابة ضابطة وجنديين من الوحدة نفسها، بالإضافة إلى ثلاث مجندات من وحدة الاستطلاع القتالي، بحسب الاذاعة العبرية الاسرائيلية.

من جهة أخرى قال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان إن قوة من الجيش دمرت نفقا أرضيا مفخخا بطول مئات الأمتار في حي الشابورة برفح.

وأضاف البيان أن القوات دمرت وسائل قتالية كثيرة تم العثور عليها في المنطقة علاوة على فتحة نفق وبداخلها مجموعة من العبوات الناسفة.

وتابع البيان أن قوة آخرى تمكنت من القضاء على أكثر من 40 شخصا كانوا يعملون في المنطقة ويشكلون تهديدًا لقواتنا، كما دمّرت الكثير من الوسائل القتالية وسيارة بيك اب تابعة لحماس.

وأشار إلى أن سلاح الجو يواصل "هجماته على المخربين والبنى التحتية الإرهابية ويقدم الدعم للقوات المناورة"، لافتا إلى أنه تمت خلال الأسبوع الأخير مهاجمة نحو 300 هدف في أرجاء القطاع ومنها 150 هدفًا خلال نهاية الأسبوع فقط.

وحتى الآن تمت مهاجمة ما يفوق 1400 هدف في إطار عملية "العزة والسيف" وهو الاسم الذي أطلق عليه في أعقاب استئناف القتال في 18 مارس/آذار الماضي وفق البيان.

وتابع أنه خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة قامت كذلك بإطلاق الكثير من القذائف على عشرات الأهداف في ممر موراج".

وبحسب البيان فإن من بين الأهداف التي تم قصفها مخازن للوسائل القتالية ومجامع إطلاق كانت مخصصة لإطلاق الصواريخ باتجاه البلاد وعناصر كانوا يشكلون تهديدًا للقوات.

واستأنف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس الماضي، عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتعثر المفاوضات بشأن المرحلة الثانية أو تمديد الاتفاق.