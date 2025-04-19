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أنباء عن إطلاق نار قرب مستوطنة أرييل شمالي الضفة الغربية

09:14 م السبت 19 أبريل 2025

مستوطنة ارييل في الضفة الغربية

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وكالات

أفادت مصادر فلسطينية بوقوع إطلاق نار الليلة قرب مستوطنة "أرييل" المقامة على أراضي سلفيت شمالي الضفة الغربية، قائلة إن قوات إسرائيلية هُرعت إلى المنطقة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال -في بيان- إن مسلحين أطلقوا صاروخًا مضادًا للدروع على مركبة عسكرية مما أدى إلى إصابة 3 مجندات من وحدة جمع المعلومات القتالية بجروح خطيرة.

وأضاف أنه بعد نصف ساعة من الهجوم الأول، تم تفجير عبوة ناسفة في قوة إنقاذ إسرائيلية وصلت إلى المكان مما أسفر عن مقتل أحد الجنود وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين في عدة "أحداث أمنية" بغزة.

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