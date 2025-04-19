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إعلام إسرائيلي: رئيس الشاباك سيستقيل من منصبه مايو المقبل

08:58 م السبت 19 أبريل 2025

رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار

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وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، سيستقيل من منصبه منتصف مايو المقبل.

وفي مارس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقالة بار، قائلًا إن القرار جاء بسبب "انعدام الثقة المستمر الذي تفاقم بمرور الوقت"، إذ تصاعد الخلاف بين نتنياهو وبار على خلفية التحقيقات المتعلقة بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

وأثار قرار عزل رئيس الشاباك احتجاجات من قِبل المعارضة الإسرائيلية، كما أعاقت المحكمة العليا تنفيذه.

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