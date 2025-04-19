وكالات

شهدت عدة مناطق في إسرائيل، اليوم، تظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق، شارك فيها آلاف الإسرائيليين، للمطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى صفقة شاملة تضمن إعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن ميدان "الرهائن" في تل أبيب امتلأ بآلاف المحتجين الذين عبّروا عن رفضهم لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بوقف فوري للعمليات العسكرية، وإبرام اتفاق يعيد الأسرى إلى ديارهم.

كما شهدت بلدة شرق تل أبيب، التي يزورها نتنياهو في ختام احتفالات عيد الفصح اليهودي، تظاهرات مماثلة تخللتها مواجهات بين الشرطة والمحتجين.

وفي القدس المحتلة، اعتدت القوات الإسرائيلية بوحشية على المسيحيين الفلسطينيين بعد منعهم من دخول كنيسة القيامة لإحياء سبت النور، وهددتهم باستخدام السلاح، في انتهاك صارخ لحق الفلسطينيين في أداء شعائرهم.