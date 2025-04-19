إعلان

بالفيديو.. الشرطة الإسرائيلية تعتدي على فلسطينيين خلال احتفالات العيد.. ومظاهرات غاضبة ضد نتنياهو

08:57 م السبت 19 أبريل 2025

الشرطة الإسرائيلية تعتدي على المسيحيين الفلسطينيين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

شهدت عدة مناطق في إسرائيل، اليوم، تظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق، شارك فيها آلاف الإسرائيليين، للمطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى صفقة شاملة تضمن إعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن ميدان "الرهائن" في تل أبيب امتلأ بآلاف المحتجين الذين عبّروا عن رفضهم لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بوقف فوري للعمليات العسكرية، وإبرام اتفاق يعيد الأسرى إلى ديارهم.

كما شهدت بلدة شرق تل أبيب، التي يزورها نتنياهو في ختام احتفالات عيد الفصح اليهودي، تظاهرات مماثلة تخللتها مواجهات بين الشرطة والمحتجين.

وفي القدس المحتلة، اعتدت القوات الإسرائيلية بوحشية على المسيحيين الفلسطينيين بعد منعهم من دخول كنيسة القيامة لإحياء سبت النور، وهددتهم باستخدام السلاح، في انتهاك صارخ لحق الفلسطينيين في أداء شعائرهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل وقف الحرب في قطاع غزة الأسرى الإسرائيليين صفقة غزة الشرطة الإسرائيلية الشرطة الإسرائيلية تعتدي على المسيحيين الفلسطينيين مظاهرات ضد نتنياهو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام إسرائيلي: رئيس الشاباك سيستقيل من منصبه مايو المقبل

إعلان

إعلان

عودة مشروطة لـ"بلبن".. اجتماع جديد وإجراءات تصحيحية لاستئناف النشاط
الصحة تتحرك بأوامر رئاسية.. إجراءات رسمية جديدة بشأن "بلبن"
موجة حر وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر في تنويه عاجل بشأن طقس الغد