نتنياهو: أمرت الجيش بتكثيف العمليات العسكرية في غزة

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحرب في قطاع غزة لن تنتهي قبل أن يتم القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بالقطاع.

وأضاف نتنياهو، "لن أقبل بالشروط التي وضعتها حماس لأنها تريد إخضاعنا. لأننا إذا استسلمنا لإملاءات حماس الآن سنفقد كل الإنجازات التي حققناها"، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم القضاء على قدرات حماس العسكرية فإن 7 أكتوبر سوف يعيد نفسه.

وصرح رئيس حكومة الاحتلال، أنه أمر الجيش الإسرائيلي بزيادة الضغط على حماس أكثر من أي وقت مضى من خلال تكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة، مضيفًا "لا خيار أمامنا سوى مواصلة القتال حتى النصر، نصر كامل وحاسم".

وتابع نتنياهو: "نحن في مرحلة حاسمة، ويجب التحلي بالصبر والعزيمة، لو كنا قد استجبنا للدعوات لإنهاء الحرب، لما كنا قد تمكّنا من تصفية الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أو قادات حماس السابقة، يحيى السنوار، أو محمد الضيف، أو إسماعيل هنية".

وذكر نتنياهو، أن حماس رفضت مجددًا اقتراحًا بالإفراج عن نصف الأسرى الأحياء وعدد كبير من الجثامين، وطالبت بإنهاء الحرب كشرط، مضيفًا "إذا قبلنا مطالب حماس، فذلك يعني أن إسرائيل يمكن إخضاعها".