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بعد تأكيده عدم إمكانية عودة جميع الأسرى.. متحدث نتنياهو يتراجع عن تصريحاته

07:43 م السبت 19 أبريل 2025

عائلات الأسرى - أرشيفية

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وكالات

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تصريحاته الأخيرة بشأن أنه لا يمكن استعادة كافة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة تم فهمها بشكل خاطئ، قائلًا: "لم أقل أبدًا إنه لا يمكن إعادة كافة الأسرى ومن يدعي أنني قلت ذلك كاذب".

وأضاف "قلت ردًا على سؤال بشأن سبب عدم إعادة الأسرى دفعة واحدة إن هذا الأمر غير ممكن خاصة أن حركة حماس تشترط إنهاء الحرب والانسحاب من كامل قطاع قطاع غزة".

وقبل قليل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه لا يمكن إعادة جميع الأسرى المحتجزين في غزة، وأن "هذه خدعة إعلامية".

ووفق القناة، أضاف المسؤول الإسرائيلي أنه "لا يمكن إنجاز صفقة تعيد كافة الأسرى؛ فحركة حماس تريد مقابل ذلك إنهاء الحرب، ويتعين علينا تدمير حماس حتى لا يتكرر 7 أكتوبر 2023".

وتابع المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، "سندمر حماس بمجرد أن نعيد جميع الأسرى الأحياء أو الأموات"، وفق القناة الإسرائيلية، ولا تزال الحركة تحتجز 59 أسيرًا إسرائيليًا بغزة.

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