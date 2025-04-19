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روسيا وأوكرانيا تتبادلان المئات من الأسرى في أكبر عملية تبادل منذ بداية الحرب

07:34 م السبت 19 أبريل 2025

روسيا وأوكرانيا تتبادلان المئات من الأسرى في أكبر

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وكالات

قالت روسيا وأوكرانيا اليوم السبت إنهما تبادلتا مئات الأسرى في أكبر عملية تبادل منذ بدء الغزو الروسي الشامل قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم استعادة 246 من أفراد القوات الروسية من أراضٍ تسيطر عليها كييف، وأنه "كبادرة حسن نية" تم تسليم 31 أسير حرب أوكراني مصاب مقابل 15 جنديا روسيا مصابا بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 277 من "المحاربين الأوكرانيين عادوا إلى الوطن من الأسر الروسي".

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح، لأسباب إنسانية، بحسب ما أفاد به الكرملين اليوم السبت.

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