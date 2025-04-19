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الحوثيون: 13 غارة أمريكية على ميناء ومطار الحديدة غربي اليمن

07:33 م السبت 19 أبريل 2025

13 غارة أمريكية على ميناء ومطار الحديدة

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وكالات
قالت وسائل تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، إن الطيران الحربي الأمريكي شن 13 غارة على ميناء ومطار الحديدة غربي اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد قصف أمريكي استهدف قبل يومين ميناء رأس عيسى في الحديدة وأوقع عشرات القتلى.
وفي المقابل، أعلن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، اليوم السبت، إسقاط مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في أجواء العاصمة اليمنية صنعاء بصاروخ أرضِ جو محلي الصنع.
وقال سريع، إن "هذه المسيّرة هي الثانية من نوعها التي نجحتْ دفاعاتنا الجويةُ في إسقاطِها خلال 24 ساعة، والسادسة خلال أبريل الجاري".
وأفاد سريع، بارتفاع عدد المسيّرات التي أسقطتها الجماعة إلى 21 منذ بدء "معركة الفتح الموعودِ والجهاد المقدس" (بدء العمليات في البحر الأحمر في نوفمبر 2023).

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