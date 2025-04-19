أحدهما عربي.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين في استهداف مدرعة شرق غزة

وكالات



أفادت مصادر إعلامية، مقتل جنديين إسرائيليين، أحدهما يُدعى غالب سليمان النصاصرة من مدينة رهط في النقب، فيما أصيب عدد من الجنود الآخرين بجروح متفاوتة، إثر استهداف مركبة مدرعة شرق قطاع غزة.



ذكر موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي، إن جنديين إسرائيليين قُتِلا وأُصيب آخرون إثر "حدث صعب" تعرض له جيش الاحتلال في قطاع غزة، فيما تداولت وسائل إعلامية أنباء بشأن هوية الجندي غالب سليمان، مشيرًة إلى أنه من أصول عربية وتعود أصوله لعرب 48.



وبحسب مراسل قناة "كان" العبرية، فإن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة شديدة الانفجار زُرعت في مسار المركبة، ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف القوة الإسرائيلية التي كانت تنفذ نشاطًا ميدانيًا في المنطقة.



من جانبه، أشار الصحفي الإسرائيلي ألموغ بوكير إلى سماع دوي انفجارات عنيفة في غلاف غزة خلال الساعة الأخيرة، نتيجة غارات جوية ينفذها الجيش الإسرائيلي شمال القطاع.



ويأتي هذا الحادث في ظل تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية، التي تشهد مواجهات عنيفة مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وأسفرت عن خسائر متزايدة في صفوف الجيش الإسرائيلي.