المتحدث باسم نتنياهو: لا يمكن إنجاز صفقة تعيد كافة الأسرى الإسرائيليين

وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه لا يمكن إعادة جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، "وهذه خدعة إعلامية".

وقال "لا يمكن إنجاز صفقة تعيد كافة الأسرى؛ فحركة حماس تريد مقابل ذلك إنهاء الحرب، ويتعين علينا تدمير حماس حتى لا يتكرر 7 أكتوبر 2023".

وتابع المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، "سندمر حماس بمجرد أن نعيد جميع الأسرى الأحياء أو الأموات"، ولا تزال الحركة تحتجز 59 أسيرًا إسرائيليًا بغزة.

ومن جانبها، أكدت حركة حماس، اليوم السبت، استعدادها للتوصل الفوري إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب والانسحاب من القطاع، مع بدء الإعمار وإنهاء الحصار، والشروع الفوري بتطبيق المقترح المصري بإنشاء لجنة خاصة لإدارة قطاع غزة من مستقلين وشخصيات وطنية مهنية.