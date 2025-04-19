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بعد إعلان هدنة مؤقتة.. زيلنسكي: تصريح بوتين محاولة لتعريض حياة الأوكرانيين للخطر

06:36 م السبت 19 أبريل 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي

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وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إن القوات الأوكرانية تواصل نشاطها في كورسك وتحافظ على مواقعها وتتقدم في بيلغورود وتوسع نطاق سيطرتها.

وأضاف الرئيس الأوكراني في تصريحات له، أن تصريح بوتين عن هدنة محاولة لتعريض حياة الأوكرانيين للخطر وصفارات الإنذار ما تزال تدوي في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن تحليق المسيرات الروسية فوق أوكرانيا يكشف الموقف الحقيقي لبوتين تجاه عيد الفصح وتجاه حياة مواطنينا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن ايوم، وقف إطلاق النار من جانب واحد في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح وأمر قواته بإنهاء الأعمال العدائية عند الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو (1500 بتوقيت جرينتش) يوم السبت حتى نهاية يوم الأحد.

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