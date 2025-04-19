وزير الخارجية الإيراني: الجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن ستعقد في عُمان السبت المُقبل

وكالات



قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت إن الجولة المقبلة من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن تقدم البرنامج النووي الإيراني ستُعقد في عمان مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في 26 أبريل، لكن الخبراء سيجتمعون هناك قبل ذلك بعدة أيام.



وتشير تصريحات عباس عراقجي بوجود تحرك في الجولة الثانية من المحادثات بين البلدين، والتي عُقدت اليوم السبت في روما، فيما لم يصدر على الفور أي بيان من الجانب الأمريكي بعد عدة ساعات من الاجتماعات التي جرت في سفارة سلطنة عمان في حي كاميلوشتشا في روما.



وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني الرسمي: "لقد جرت المحادثات في أجواء بناءة، ويمكنني القول إنها تسير إلى الأمام"، مضيفًا: "آمل أن نكون في وضع أفضل بعد المحادثات الفنية".



ووصف المسؤولون الإيرانيون المحادثات بأنها غير مباشرة، مثل تلك التي جرت الأسبوع الماضي في مسقط، حيث تنقّل وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي بين الجانبين في غرف منفصلة.



وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان عبر منصة "إكس" إن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن أن تكون إيران "خالية تماما من الأسلحة النووية وبدون عقوبات، مع الحفاظ على قدرتها على تطوير الطاقة النووية السلمية".