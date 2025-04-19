إعلام عبري: مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين في غزة

وكالات

قال موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي، إن جنديين إسرائيليين قُتِلا وأُصيب آخرون إثر "حدث صعب" تعرض له جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين جراء استهداف قوة إسرائيلية في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ونقلت قناة "الأقصى" الفضائية عن مصادر محلية، أن آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي تراجعت من تلة الصوراني إلى شرق من حي التفاح الواقع شرقي مدينة غزة بعد كمين للمقاومة في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مسلحون فلسطينيون استهدفوا قوة الإنقاذ مما أسفر عن مقتل الجندي وارتفاع عدد الجرحى، مشيرة إلى أن وقوع معارك ضارية بين قوات جيش الاحتلال ومسلحين فلسطينيين في مواقع مختلفة بشمال قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت مؤخرًا في عدد من الأحياء الشرقية لمدينة غزة، بينها حيا الشجاعية والتفاح.