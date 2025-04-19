حماس تؤكد استعدادها للتوصل الفوري إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب وانسحاب الاحتلال

وكالات



التقى وفد من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، اليوم السبت، رئيس المخابرات التركي الدكتور إبراهيم كالن، وذلك خلال زيارة الوفد إلى الجمهورية التركية.



وبحسب بيان صادر عن الحركة، استعرض الوفد مجريات حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة والتجويع المستمر للمواطنين، ومنع إمدادات المياه والطعام، وتدمير ونسف المباني والمنشآت السكنية والبنى التحتية، وإنهاء مظاهر الحياة ومحاولة تهجير المواطنين من أرضهم.



وجددت قيادة الحركة استعدادها للتوصل الفوري إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب والانسحاب من القطاع، مع بدء الإعمار وإنهاء الحصار، والشروع الفوري بتطبيق المقترح المصري بإنشاء لجنة خاصة لإدارة قطاع غزة من مستقلين وشخصيات وطنية مهنية.



وتطرق الوفد إلى جرائم الاحتلال في الضفة المحتلة، وخاصة في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وعمليات التهجير المنظم التي يقوم بها جيش الاحتلال في مخيمات اللاجئين شمال الضفة.



من جانبه، أكد "كالن"، خلال اللقاء موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني؛ الذي أبدى تصميما وصبراً عظيمين لحماية أرضه، رغم الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين، وسياسات التجويع التي تنفذها إسرائيل لتهجير السكان.



وأشار إلى الجهود التي تبذلها أنقرة لتحقيق وقف إطلاق النار والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، مستعرضا ما تقوم به تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعيش مأساة إنسانية كبيرة بسبب الحصار الإسرائيلي، وتنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد.

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وأكد "كالن"، رفض السياسات التوسعية والاحتلالية الإسرائيلية، ومعارضة أي محاولات احتلال وضم جديدة، قائلًا إن تركيا ستواصل دعم كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار دائم.



وشارك في اللقاء أعضاء المجلس القيادي للحركة: خالد مشعل، والدكتور خليل الحية، وزاهر جبارين، وم. نزار عوض الله، وممثل الحركة في تركيا موسى عكاري.