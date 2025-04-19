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عُمان: اجتماعات روما بين إيران وواشنطن أسفرت عن توافق للانتقال إلى المرحلة التالية

05:11 م السبت 19 أبريل 2025

اجتماعات روما بين إيران وواشنطن

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وكالات

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية العُمانية أن الاجتماعات التي عقدت في روما بين وزير خارجية إيران الدكتور عباس عراقجي، والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، عبر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أسفرت عن توافق الأطراف للانتقال إلى المرحلة التالية من المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق منصفٍ دائمٍ ومُلزِم يضمن خلوَّ إيران بالكامل من الأسلحة النووية، ورفع العقوبات بالكامل عنها، والحفاظ على حقِّها في تطوير الطاقة النووية للأغراض السِّلمية.

وأشارت الخارجية العمانية في بيان، أن الجولة المقبلة من المباحثات بين طهران وواشنطن سوف تعقد في مسقط خلال الأيام القليلة القادمة.

واستضافت العاصمة الإيطالية روما، المحادثات التي شارك فيها كلًا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بوساطة عُمانية.

واجتماع اليوم هو الاجتماع الثاني من المفاوضات غير المباشرة بين البلدين بشأن التوصل لاتفاق نووي.

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