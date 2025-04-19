الحوثيون يعلنون إسقاط المسيّرة الأمريكية رقم الـ21 بأجواء صنعاء



وكالات

أعلن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، إسقاط مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في أجواء العاصمة اليمنية صنعاء بصاروخ أرضِ جو محلي الصنع.

وقال سريع، إن "هذه المسيّرة هي الثانية من نوعها التي نجحتْ دفاعاتنا الجويةُ في إسقاطِها خلال 24 ساعة، والسادسة خلال أبريل الجاري".

وأفاد سريع، بارتفاع عدد المسيّرات التي أسقطتها الجماعة إلى 21 منذ بدء "معركة الفتح الموعودِ والجهاد المقدس" (بدء العمليات في البحر الأحمر في نوفمبر 2023)

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، استمرار الجماعة في عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.