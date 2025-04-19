"الوقت ينفد".. المقاومة تنشر فيديو جديد لأسير إسرائيلي

وكالات

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قبل قليل، مقطعًا مصورًا لأسير إسرائيلي محتجز لديها، بعنوان "الوقت ينفد".

وظهر في الفيديو الأسير وهو يطالب الإسرائيليين بمواصلة الضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج عنه والمحتجزين الآخرين، قائلًا: "يجب الاستمرار في توقيع العرائض في إسرائيل للمطالبة بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة".

ووجه الأسير المحتجز حديثه لأخيه الذي يحمل الجنسية الأمريكية، قائلًا: "يجب عليك الذهاب إلى البيت الأبيض والتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسؤاله عن وعده بشأن الإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة".