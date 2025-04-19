وزير الخارجية الإيراني يشيد بالمحادثات مع أمريكا ويحدد موعد الجولة الثالثة



وكالات

أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بالمحادثات التي أجراها، اليوم السبت، مع الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص بالشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في العاصمة الإيطالية روما، قائلًا إنها "كانت بناءة و استشرافية".

وأضاف عراقجي، "المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة كانت ناجحة وتمضي نحو الأمام"، مشيرًا إلى أن المحادثات الفنية على مستوى الخبراء ستُعقد في سلطنة عمان الأربعاء القادم.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن السبت المقبل هو موعد انعقاد الجولة الثالثة من المحادثات مع واشنطن، وستُعقد في سلطنة عمان.

وانتهت، اليوم السبت، الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي جرت في قاعتين منفصلتين، وتولى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، نقل الرسائل بين الطرفين، وفق ما قالته الخارجية الإيرانية.

وفي 12 أبريل الجاري، عُقدت الجولة الأولى من المحادثات النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران في العاصمة العمانية مسقط، وأشاد بها الجانبان الأمريكي والإيراني، قائلين إنها كانت "إيجابية وبناءة".