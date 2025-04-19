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بوتين يعلن وقف جميع الأعمال القتالية في أوكرانيا حتى يوم 21 أبريل

04:10 م السبت 19 أبريل 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف جميع الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا بدءًا من اليوم السبت وحتى منتصف ليل يوم 21 أبريل الجاري بمناسبة عيد الفصح، وفق ما نقلته الرئاسة الروسية (الكرملين).

وقال بوتين: "على قواتنا الاستعداد لصد أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن أفعال كييف خلال الهدنة ستظهر استعدادها للتوصل إلى تسوية سلمية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده مستعدة دائمًا للمفاوضات وترحب برغبة الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول أخرى في التوصل لتسوية عادلة بشأن أوكرانيا.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الجمعة، محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف. أكد خلالها روبيو أن واشنطن تأمل في إنهاء الحرب بين موسكو وكييف، وقد طرحت إطارًا لتحقيق السلام الدائم.

ومن جانبها، وقالت الخارجية الروسية، إن لافروف تعهد، خلال المحادثة، بمواصلة العمل مع الجانب الأمريكي للقضاء بشكل فعال على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية.

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