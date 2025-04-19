انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين أمريكا وإيران بروما



وكالات

انتهت قبل قليل الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي جرت، اليوم السبت، في العاصمة الإيطالية روما، وفق ما أفاد به التلفزيون الإيراني.

وقال التلفزيون الإيراني، إن المحادثات غير المباشرة بين الوفدين الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، والأمريكي برئاسة المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، كانت "بناءة" ويتوقع أن تكون هناك جولة ثالثة.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستُعقد الأسبوع المقبل.

وانطلقت، اليوم السبت، الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي جرت في قاعتين منفصلتين، وتولى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، نقل الرسائل بين الطرفين، وفق ما قالته الخارجية الإيرانية.