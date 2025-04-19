مقتل جندي وإصابة 4.. قوات الاحتلال تتراجع بعد تعرضها لكمين بحي التفاح شرقي غزة

وكالات

نقلت قناة "الأقصى" الفضائية عن مصادر محلية، أن آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي تراجعت من تلة الصوراني إلى شرق من حي التفاح الواقع شرقي مدينة غزة بعد كمين للمقاومة في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين بعضهم بجروح حرجة في الهجوم على مركبة عسكرية شرقي مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مسلحون فلسطينيون استهدفوا قوة الإنقاذ مما أسفر عن مقتل الجندي وارتفاع عدد الجرحى، مشيرة إلى أن هناك معارك ضارية بين قوات جيش الاحتلال ومسلحين فلسطينيين في مواقع مختلفة بشمال قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت مؤخرًا في عدد من الأحياء الشرقية لمدينة غزة، بينها حيا الشجاعية والتفاح.