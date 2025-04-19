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إيران تنفي صحة تعليق عراقجي المحادثات مع أمريكا بروما

03:23 م السبت 19 أبريل 2025

عباس عراقجي

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وكالات

نفت إيران صحة التقارير عن تعليق وزير الخارجية عباس عراقجي المحادثات مع الولايات المتحدة بسبب طرح الأمريكيين مواضيع خارج الملف النووي، قائلة إنها "كاذبة"، وفق ما قاله التلفزيون الإيراني.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، "لا نكترث للشائعات بشأن المفاوضات ونركز على عملنا لتأمين مصالحنا الوطنية".

وأفادت الخارجية الإيرانية، بأن المفاوضات مع واشنطن تجري في قاعتين منفصلتين، ويتولى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، نقل الرسائل بين الطرفين.

وانطلقت الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة بين الوفدين الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي،، اليوم السبت، في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة سلطنة عمان.

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