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أبو عبيدة: لا يزال مصير الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر مجهولًا

03:11 م السبت 19 أبريل 2025

أبو عبيدة

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وكالات

أفاد أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، بانتشال شهيد كان مكلفًا بتأمين الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان الكسندر، مضيفًا "ولا زال مصير الأسير وبقية المجاهدين الآسرين مجهولًا".

وقال أبو عبيدة: "نحاول حماية جميع الأسرى والمحافظة على حياتهم رغم همجية العدوان.. لكن حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش العدو".

وأكد أن الاحتلال يكذب في دعوى معاملة الأسرى بطريقة غير إنسانية، ويزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين؛ بهدف التحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتله لأعداد من أسراه والتسبب في استمرار معاناة بقيتهم.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن أبو عبيدة فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، عيدان ألكسندر، بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم.

وأشار أبوعبيدة إلى أن هناك محاولات للوصول إليهم، متهمًا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتعمد تصفية أسراه، قائلًا :"تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمدًا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".

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أبو عبيدة كتائب عز الدين القسام حماس عيدان ألكسندر
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