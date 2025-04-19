إصابة 5 جنود إسرائيليين على الأقل بعضهم بجروح حرجة في استهداف مدرعتهم بغزة



وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإصابة 5 جنود إسرائيليين على الأقل بعضهم بجروح حرجة جراء استهداف مركبة مدرعة شرقي مدينة غزة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة ومروحيات تنقل مصابين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 مارس الماضي، حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 1,783 شخصًا وإصابة 4,683 آخرين، ليرتفع عدد الضحايا إلى 51,157 شهيدًا و 116,724 مصابًا منذ أكتوبر 2023، وفق ما أعلنته وزارة الصحة بغزة اليوم السبت.