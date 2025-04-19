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الأونروا توزع طرودا غذائية على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

02:10 م السبت 19 أبريل 2025

الأونروا

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بيروت- (د ب أ)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) ، اليوم السبت ، توزيع طرود غذائية على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن كل أسرة ستتلقى أيضا مساعدات نقدية للمساعدة في تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأضافت أن "هذا الدعم أمر حيوي لأن 70 إلى 80% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون في فقر، وما زالت البلاد تواجه أزمة اقتصادية".

ويحصل حوالي 200 ألف لاجئ فلسطيني على خدمات الأونروا في لبنان كل عام. وتشير تقديرات الوكالة إلى أن ما لا يزيد عن 250 ألف لاجئ من فلسطين يقيمون حاليا في البلاد.

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