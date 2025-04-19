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طائرات تركية تلقي منشورات تطالب مسلحي العمال الكردستاني في العراق بالاستسلام

02:09 م السبت 19 أبريل 2025

طائرات تركية

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وكالات

ألقت طائرات تابعة للجيش التركي، أمس الجمعة، منشورات فوق جبال قنديل وأسوس ضمن قضاء ماوت بمحافظة السليمانية في العراق، وفق ما أفاد به مصدر أمني كردي لوكالة "بغداد اليوم" العراقية.

وقال المصدر الأمني، إن المنشورات المكتوبة باللغة الكرمانجية- لهجة كردية يتحدث بها أكراد تركيا وسوريا-، دعت مسلحي حزب "العمال الكردستاني" إلى إلقاء السلاح والاستسلام، وحثتهم على الخروج من مخابئهم رافعين الرايات البيضاء. وأكدت الرسالة أن هذه فرصة أخيرة لاختيار الحياة قبل فوات الأوان، واللجوء إلى تسامح الدولة.

وأضاف أن "العملية تأتي في إطار تصعيد الحملة العسكرية والإعلامية التي تنفذها تركيا ضد مواقع الحزب المنتشرة في الشريط الحدودي مع العراق"، مشيرًا إلى أن "إلقاء المنشورات تم على عدة مواقع جبلية استراتيجية يعتقد بتواجد عناصر الحزب فيها".

منشورات تطالب مسلحي العمال الكردستاني في العراق بالاستسلام

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