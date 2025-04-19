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بدء الجولة الثانية من مباحثات أمريكا وإيران في منزل السفير العماني بروما

02:08 م السبت 19 أبريل 2025

أمريكا وإيران

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وكالات

أفاد موقع "أكسيوس"، بدء الجولة الثانية من المباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في منزل السفير العماني بدر البوسعيدي، بالعاصمة الإيطالية روما.

ومن جانبها، قالت الخارجية الإيرانية، إن المفاوضات مع واشنطن تجري في قاعتين منفصلتين، ويتولى وزير الخارجية العماني نقل الرسائل بين الطرفين، كما جرت الجولة الأولى من المحادثات التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط في 12 أبريل الجاري.

ومن المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين الوفدين الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، مساء اليوم السبت، بوساطة سلطنة عمان، في مدينة روما الإيطالية.

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