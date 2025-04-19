طائرات روسية مسيرة تشن هجمات على خاركيف وزابوريجيا في أوكرانيا

كييف- (د ب أ)

شنت القوات الروسية هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا خلال الليل، واستهدفت مناطق سكنية، حسبما قال عمدة المدينة إيهور تيريخوف اليوم السبت.

ولم يتم على الفور تقديم المزيد من التفاصيل.

وجاء الهجوم بعد يوم من هجوم صاروخي روسي على المدينة أمس الجمعة أسفر عن مقتل رجل وإصابة ما لا يقل عن 50 شخصا آخرين.

كما تعرضت مدينة زابوريجيا أيضا لهجوم بمسيرات روسية خلال الليل. وقال الحاكم الإقليمي إيفان فيديروف على تطبيق تيليجرام إن الهجوم تسبب في إندلاع حريق وإن خدمات الطوارئ تتعامل معه.

وتدافع أوكرانيا عن أراضيها في مواجهة هجوم روسي شامل منذ أكثر من ثلاثة أعوام بدعم من الدول الغربية.