روسيا ترحب ببدء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران

وكالات

رحبت روسيا ببدء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة على ضرورة حل كل القضايا من خلال الدبلوماسية، وفق ما أفادت به الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم السبت.

وانطلقت الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران، اليوم السبت، في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة سلطنة عمان، حسب ما أورده التلفزيون الإيراني.

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني قبل دقائق من حضوره المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

ومن المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة، مساء اليوم السبت، بوساطة سلطنة عمان، إذ تلعب مسقط دور الوسيط بين الطرفين كما استضافت الجولة الأولى من المحادثات التي انعقدت يوم 12 أبريل الجاري.