المستشار الألماني المقبل يدعو إلى الثقة في الحكومة الجديدة

برلين- (د ب أ)

دعا المستشار المقبل لألمانيا، فريدريش ميرتس، إلى الثقة في الحكومة المستقبلية وبرنامجها، وذلك قبل أسابيع قليلة من تولي الحكم.

وقال ميرتس، الذي يتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي، في رسالة فيديو بمناسبة عيد الفصح، نشرها حزبه عبر الإنترنت: "هدفنا واضح: يجب أن تصبح ألمانيا أقوى اقتصاديا، وأكثر أمانا وعدلا وحداثة مرة أخرى".

وأكد ميرتس أن اتفاق الائتلاف بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي كان نتاج عمل شاق، لكنه كان أيضا نتاج ثقة جديدة بين القوى الديمقراطية في التيار الوسطي السياسي، وقال: "نحن نعول على الاستثمارات في صناعتنا، والإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير إمدادات طاقة موثوقة. وسنجعل بلدنا أكثر أمانا، داخليا وخارجيا".

وأعاد زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي إلى الأذهان رسالة عيد الفصح، وهي لها أهمية خاصة هذا العام، على حد وصفه، وقال: "بعد الأيام المظلمة يأتي النور"، مضيفا أن التحديات كبيرة للغاية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والجيوسياسي، وقال: "ومع ذلك، هناك ما يدعو للأمل. علينا أن نصنع المستقبل"، مؤكدا أن ألمانيا تريد أن تتحمل المسؤولية في أوروبا والعالم - ليس بصوت عالٍ، ولكن بشكل موثوق - وليس بتعجرف، ولكن في إطار الشراكة.

وفي خطابه الذي استغرق ثلاث دقائق، أوضح ميرتس لـ"مواطنيه الأعزاء" أن السياسة وحدها لا تستطيع خلق الثقة، وقال: "يعتمد الأمر على كل واحد منا"، مؤكدا أن ألمانيا بحاجة إلى مزيد من التعاون والقليل من انعدام الثقة، وقال: "يمكننا جميعا أن نساهم في خلق أجواء أفضل في بلدنا - بالثقة والاحترام والإرادة للمضي قدما معا".













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