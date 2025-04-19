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الخارجية الإيرانية: المحادثات مع أمريكا تجري في قاعتين منفصلتين

01:34 م السبت 19 أبريل 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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وكالات

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بأن المفاوضات مع واشنطن تجري في قاعتين منفصلتين، ويتولى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، نقل الرسائل بين الطرفين.

ويُشار إلى أن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة جرت بنفس الشكل، إذ استضافت العاصمة العمانية مسقط يوم 12 أبريل الجاري المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والتي جرت في قاعتين منفصلتين وتم تبادل الآراء بينهما بواسطة وزير الخارجية العماني.

وانطلقت الجولة الثانية من المحادثات النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران، اليوم السبت، في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة سلطنة عمان، حسب ما أورده التلفزيون الإيراني.

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