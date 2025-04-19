عراقجي: الكيان الصهيوني يعمل على شيطنة إيران وانعدام الأمن في المنطقة



وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الكيان الصهيوني يعمل على شيطنة إيران وانعدام الأمن في المنطقة إلى جانب ارتكابه الإبادة الجماعية (في قطاع غزة).

وأكد عراقجي، أن الكيان الصهيوني يعتبر العائق الأساسي أمام وجود شرق أوسط خال من الأسلحة النووية.

وتأتي تصريحات الوزير الإيراني، ردًا على ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، إنه منذ توليه منصبه تعهد بتحقيق هدفين هما منع إيران من امتلاك سلاح نووي والانتصار بالحرب.

ومن جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول أمس الخميس، أن تل أبيب لن تُتيح لطهران حيازة سلاح نووي، مشددًا على أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل "أخرت" البرنامج الإيراني لمدة عقد.

وفي السياق ذاته، كشفت تقارير إسرائيلية وأمريكية، أن إسرائيل كانت على وشك تنفيذ ضربة عسكرية واسعة النطاق ضد المنشآت النووية الإيرانية في مايو 2025، بدعم من الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقرر إعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي مع طهران.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أول أمس الخميس، نقلًا عن تقرير موسع لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن إسرائيل فكرت بجدية في مهاجمة البرنامج النووي الإيراني عدة مرات منذ أكتوبر 2024، خاصة بعد الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل بنحو 200 صاروخ باليستي في الأول من أكتوبر الماضي.