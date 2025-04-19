إعلان

إسرائيل تمنع رئيس الوزراء الفلسطيني من زيارة بلدات في الضفة الغربية

12:24 م السبت 19 أبريل 2025

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

رام الله- (د ب أ)

منعت السلطات الإسرائيلية اليوم السبت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في منشور أوردته على صفحتها بموقع فيسبوك، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبدون سابق إنذار منعت اليوم زيارة رئيس الوزراء محمد مصطفى من القيام بجولة ميدانية في بلدات دوما وقصرة في محافظة نابلس، وبلدتي برقا ودير دبوان في محافظة رام الله والبيرة".

وأضافت أن "هذا الإجراء التعسفي يأتي استكمالا لسلسلة إجراءات عنصرية تتخذها سلطات الاحتلال بحق الحكومة الفلسطينية، وذلك في محاولة يائسة منها للعمل على خلخلة الثقة بين الحكومة والمواطن الفلسطيني".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رئيس الوزراء الفلسطيني الضفة الغربية فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان