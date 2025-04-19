إيطاليا: عراقجي يلتقى تاجاني قبل دقائق من انطلاق جولة المباحثات الإيرانية الأمريكية الثانية بروما

روما- (د ب أ)

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني قبل دقائق من حضوره المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، مباحثات عراقجي وتاجاني تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، مساء اليوم السبت، بوساطة سلطنة عمان. وانعقدت الجولة الأولى يوم السبت الماضي في مسقط.

وقال عراقجي أمس الجمعة في ختام زيارته إلى موسكو: "روما ليست المضيفة للمحادثات، بل هي مكان المحادثات، وستظل حكومة سلطنة عمان هي المضيفة للمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة".

وأكد عراقجي أننا سنكون حاضرين في المكان الذي يحدده المضيف، وقال: "إن واجب الوساطة وإقامة التواصل غير المباشر يبقى على عاتق وزير الخارجية العماني وحكومة هذا البلد".