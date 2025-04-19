رغم محادثات النووي.. إسرائيل تدرس ضرب المنشآت النووية الإيرانية

القاهرة- مصراوي

رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ أي هجوم في المدى القريب، قال مصدر إسرائيلي لوكالة "رويترز" إن إسرائيل لا تستبعد شنّ ضربة محدودة ضد منشآت نووية في إيران، وهي ضربة قد تتطلب دعماً أمريكياً أقل. في المقابل، ردّت إيران على التقرير مؤكدة أن أي هجوم سيُقابل بـ"ردّ قاسٍ وحازم من طهران".

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل عرضت على إدارة ترامب خلال الأشهر الأخيرة مجموعة من السيناريوهات المحتملة لتنفيذ ضربات ضد منشآت إيرانية، بما في ذلك خطط لهجمات خلال فصلي الربيع والصيف. وتشمل هذه الخطط، وفق ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" سابقًا، مزيجًا من غارات جوية وعمليات للقوات الخاصة بدرجات متفاوتة من القوة، بهدف تعطيل تقدم إيران نحو تصنيع سلاح نووي لفترة تتراوح بين عدة أشهر وحتى أكثر من عام.

ورغم أن ترامب يفضل اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية في ملف إيران النووي، نقلت "رويترز" عن مصادر إسرائيلية أن تل أبيب تدرس حاليًا تنفيذ هجوم محدود لا يتطلب دعمًا واسعًا من واشنطن، وقد يكون أقل حجمًا من الخطط الأصلية التي طرحتها.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق فورًا على التقرير، لكن مسؤولًا إسرائيليًا رفيعًا قال: "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تنفيذ ضربة في إيران".

في المقابل، قال مسؤول رفيع في الأمن الإيراني لوكالة "رويترز" إن طهران على دراية بالخطط الإسرائيلية، مضيفًا: "لدينا معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن إسرائيل تُخطط لهجوم كبير على منشآت إيران النووية، وهذا يأتي نتيجة لخيبة الأمل من المسار الدبلوماسي، وأيضًا بسبب حاجة نتنياهو إلى إشعال صراع يخدم أغراضًا سياسية داخلية".

وأضاف المسؤول الإيراني: "أي اعتداء على منشآتنا سيُقابل بردّ قاسٍ وغير متهاون من إيران".

يُذكر أن محادثات الملف النووي بين واشنطن وطهران تستأنف اليوم في روما، حيث وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي للمشاركة.

وكان وزير الاستخبارات الإسرائيلي، رون ديرمر، ورئيس جهاز الموساد، دادي برنيع، قد التقيا مؤخرًا في باريس بالمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، رجل الأعمال المقرب من ترامب. وتشدد إسرائيل في هذه اللقاءات على رفض التوصل إلى اتفاق نووي جديد ما لم يتضمن ضمانًا قاطعًا بعدم تمكّن إيران من تطوير سلاح نووي.

وكان ترامب قد علق في وقت سابق على تقرير "نيويورك تايمز" الذي أشار إلى أنه منع إسرائيل من تنفيذ هجوم، مؤكدًا أنه لم يمنعها، بل فقط "غير مستعجل" لتنفيذ عملية عسكرية في الوقت الحالي.