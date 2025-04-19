الولايات المتحدة تسحب المئات من قواتها من سوريا

واشنطن- (د ب أ)

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستقوم في الأشهر المقبلة بسحب نصف عدد القوات التي نشرتها في سوريا.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت قوات في سوريا منذ سنوات في إطار جهود مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المتطرف.

وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل إن خفض أعداد القوات يعكس "الخطوات المهمة التي اتخذناها نحو خفض جاذبية داعش وقدراتها التشغيلية" على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال في بيان "هذه العملية المقصودة والقائمة على الظروف ستخفض قوات الولايات المتحدة في سوريا إلى أقل من ألف جندي أمريكي في الأشهر المقبلة".

وأضاف بارنيل أن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء للحفاظ على الضغط على التنظيم والرد على أي تهديدات إرهابية أخرى قد تنشأ.

وفي السنوات الأخيرة، تعرض تنظيم "داعش" لخسائر كبيرة في الأراضي وهزائم عسكرية في سوريا التي مزقتها الحرب والعراق المجاور.

ومع ذلك، يشن عناصر التنظيم في بعض الأحيان هجمات في البلدين.