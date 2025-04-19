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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو لمظاهرات حاشدة

10:56 ص السبت 19 أبريل 2025

مظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين

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وكالات

تواصلت اليوم السبت التحركات الاحتجاجية في إسرائيل للمطالبة بإعادة الأسرى في قطاع غزة، حيث نظم عشرات الإسرائيليين مظاهرات أمام منازل عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست، من بينهم رئيس لجنة الخارجية والأمن، ووزير التعليم، إضافة إلى مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي.

وبالتزامن، دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى مظاهرات حاشدة في تل أبيب والقدس وعشرات المواقع الأخرى، مؤكدة أن "الإسرائيليين يريدون إعادة الأسرى من غزة، وهو أمر فوق السياسة وكل الخلافات"، على حد تعبيرها.

وقالت الهيئة في بيان: "سندعو صناع القرار إلى إعادة الأسرى قبل كل شيء، والتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس يضمن إنهاء هذه الأزمة الإنسانية".

وتأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد الغضب الشعبي من أداء الحكومة في ملف الأسرى، مع دخول الحرب في غزة شهرها السابع، دون إحراز تقدم في المفاوضات بشأن صفقة تبادل.

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