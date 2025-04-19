قطة تثير ضجة بالبيت الأبيض وينتهي بها المطاف بغرفة المؤتمرات الصحفية (صور)

وكالات

وجدت قطة طريقها إلى الحديقة الشمالية التي تحظى بحراسة مشددة من البيت الأبيض في واشنطن يوم الجمعة، وأثارت ضجة بين الصحفيين الذين وثقوا ظهور الحيوان الأليف وهي لونها رمادي وعيونها خضراء وتسمى صوفي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي النهاية، وبمساعدة موظفي البيت الأبيض، تم العثور على مالك القطة.

كما انتهى المطاف بصوفي لفترة وجيزة في غرفة المؤتمرات الصحفية الشهيرة، حيث يوجه الصحفيون أسئلتهم عادة إلى كارولين ليفيت، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعلى منصة إكس، شارك أحد الصحفيين خبر رؤية القطة وأوضح أن صوفي كانت ترتدي طوقًا وربما جهاز "اير تاج"، وهو جهاز تعقب صغير يسمح بتحديد موقع الأشياء أو الحيوانات الأليفة عبر الهاتف الذكي.

وفي مقطع فيديو، ظهرت صحفية وهي تمسك القطة بين ذراعيها وتمزح أنها "يمكن أن تكون تحمل نوع من أجهزة التنصت".

وتم جمع شمل صوفي في النهاية مع مالكها.

يذكر أن المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض هي واحدة من أكثر المناطق التي تخضع لحراسة أمنية مشددة في العالم. وتراقب الخدمة السرية كل حركة، وتحمي كاميرات وحواجز المنطقة على مدار الساعة.