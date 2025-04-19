الحوثيون يعلنون ارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات الأمريكية إلى 80

القاهرة- (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية المتحالفة مع إيران، يوم الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الغارات العسكرية الأمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي، الخاضع لسيطرة الحوثيين في اليمن، إلى 80 قتيلا على الأقل.

وأفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، نقلا عن وزارة الصحة التي تديرها جماعة أنصار الله الحوثية، بمقتل 80 شخصا على الأقل وإصابة 150 آخرين في قصف الميناء الواقع غربي اليمن.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في منشور على منصة إكس، إن الغارات، التي نُفذت في وقت متأخر من مساء الخميس، استهدفت القضاء على مصدر رئيسي لإيرادات الحوثيين، يُسهم في "تمويل عملياتهم العسكرية."

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن "الهدف من هذه الغارات هو تقويض المصدر الاقتصادي لقوة الحوثيين، الذين يواصلون استغلال أبناء وطنهم والتسبب في معاناتهم الشديدة."

ولم تقدم القيادة المركزية الأمريكية أرقاما بشأن أعداد الضحايا.

وكانت قناة المسيرة قد نقلت في وقت سابق عن السلطات الصحية المحلية في مدينة الحديدة الساحلية، حيث يقع ميناء رأس عيسى، قولها إن العديد من الجرحى تعرضوا لحروق وإصابات أخرى بالغة.

وأضافت القناة أن الفرق الطبية تعمل تحت ضغط شديد للتعامل مع تدفق الضحايا.

وقالت مصادر حوثية إن الغارات الأمريكية شكلت واحدة من أكثر الهجمات دموية في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.