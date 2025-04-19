تداول 40 ألف طن بضائع و780 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 40 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و780 شاحنة و70 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 12 سفينة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 2530 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 3000 طن بضائع، و 343 شاحنة و55 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 37000 طن بضائع، 437 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة SEIYO HAROMONY، وعلى متنها 29000 طن ألومنيوم قادمة من أندونيسيا، واستقبال السفينتين سينا وأمل، ومغادرة السفينة الحرية2، وكان قد استقبل الميناء أمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 ، ومغادرة العبارتين سينا و أمل.

كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 3700 طن بضائع، و 370 شاحنة خلال وصول وسفر السفن "آيلة، كوين نفرتيتي، عمان، آور، الحسين"، وشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة SEA WAVE2 متجهة إلى جدة.