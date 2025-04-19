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مظاهرات قبالة منازل وزراء وأعضاء كنيست للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين

10:20 ص السبت 19 أبريل 2025

مظاهرات في إسرائيل

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وكالات

تجمع عشرات الإسرائيليين، مساء اليوم، في احتجاجات نظموها أمام منازل عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست، مطالبين الحكومة ببذل المزيد من الجهود لإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد شملت التظاهرات مواقع عدة، من بينها منزل رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ومنزل وزير التعليم، إضافة إلى مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإبرام صفقة تبادل تضمن استعادة الأسرى في أقرب وقت ممكن.

ويأتي هذا التصعيد الشعبي في ظل تزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية بعد مرور عام ونصف على بدء الحرب في غزة، دون التوصل إلى اتفاق يضمن عودة الأسرى.

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احتجاجات الأسرى الإسرائيليين قطاع غزة.
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