الحوثيون يزرعون ألغاما في الحديدة تحسبا لعملية برية يمنية أمريكية

القاهرة- (د ب أ)

ذكرت مصادر بالحكومة اليمنية أن الطيران العسكري الأمريكي ضاعف غاراته على تحصينات الحوثيين وتجمعاتهم في الحديدة غربي اليمن وعلى خطوط التماس مع القوات الحكومية في المنطقة.

وأضافت المصادر أن تكثيف الغارات تزامن مع تكثيف الحوثيين لزراعة الألغام في مدينة الحديدة ووسط التجمعات السكانية تحسبا لعملية عسكرية برية من المتوقع أن تخطط القوات الحكومية لتنفيذها بالتنسيق مع الجيش الأمريكي لمهاجمة المدينة وانتزاعها من سيطرتهم باستغلال الضربات الأمريكية، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اليوم السبت .

وتابعت المصادر أنه تم تكثيف القصف الجوي الأمريكي بالتزامن مع إرسال الحوثيين تعزيزات إضافية إلى خطوط التماس.

كانت المقاتلات الأمريكية قد شنت مساء أول أمس الخميس أعنف غارات على ميناء رأس عيسى النفطي بالحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين في اليمن، ما أسفر عن مقتل 74 شخصا على الأقل وإصابة 171 آخرين بحسب مكتب الصحة التابعة للحوثيين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في منشور على منصة إكس، إن الغارات، استهدفت القضاء على مصدر رئيسي لإيرادات الحوثيين، يُسهم في "تمويل عملياتهم العسكرية."