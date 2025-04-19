عراقجي يصل روما للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية

طهران- (د ب أ)

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد أن أعلنت سلطنة عمان استضافتها ووساطتها في هذه الجولة ولكن في روما، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.

من جهته كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي" على منصة إكس اليوم السبت، بشأن بدء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مدينة روما يقول: إن "السلام الدائم يولد من الحوار الصادق بين الشعوب، وليس من فرض القوة."

ونقلت وكالة تسنيم عن بقائي قوله:اليوم، ستعقد الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة وزير الخارجية العُماني السيد بدر البوسعيدي في مدينة روما التاريخية.

وشدد بقائي في تدوينته:" لطالما أظهرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحسن نية ونهج مسؤول التزامها بـ الدبلوماسية كأسلوب حضاري لحل القضايا، مع مراعاة المصالح العليا للشعب الإيراني".

وتابع:"وفي الوقت نفسه، ندرك أن الطريق أمامنا ليس معبّداً. نحن نسير بعيون مفتوحة وحقيبة مليئة بتجارب الماضي".

يشار إلى أن الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة جرت يوم السبت الماضي في سلطنة عمان.