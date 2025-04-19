دبلوماسي أوكراني يحث المستشار الألماني المستقبلي على تسليم فوري لصواريخ "تاوروس" لكييف

برلين- (د ب أ)

حثّ السفير الأوكراني السابق لدى ألمانيا، أندري ميلنيك، المستشار الألماني المستقبلي فريدريش ميرتس على الموافقة فورا على تسليم صواريخ "تاوروس" الجوالة إلى أوكرانيا.

وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "فيلت آم زونتاج" تنشرها في عددها غدا الأحد، دعا ميلنيك المستشار المستقبلي إلى الإعلان عن تسليم فوري لـ 150 صاروخ تاوروس إلى أوكرانيا في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) في 6 مايو/أيار المقبل، وهو اليوم الذي من المقرر أن يُنتخب فيه مستشارا من قبل البرلمان، مطالبا أيضا بتسليم سريع لهذه الصواريخ.

وصف ميلنيك، المقرر أن يتولى منصب سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عملية تسليم الصواريخ بأنها ضرورية لوقف تقدم روسيا وتغيير ديناميكيات الحرب.

وكتب ميلنيك أنه ينبغي تسليم الأسلحة "دون أي شروط مسبقة"، مضيفا أنه لا حاجة في ذلك إلى إجراء مشاورات مع الشركاء أو توجيه إنذارات نهائية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويستخدم سلاح الجو الألماني نظام تاوروس منذ عام 2005. وتبلغ تكلفة الصاروخ الواحد حوالي مليون يورو.

وكان زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي ميرتس أعلن يوم الأحد الماضي استعداده لتسليم صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا. وقال ميرتس في تصريحات لمحطة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية: "الأمر لا يتعلق بالتدخل في هذه الحرب بأنفسنا، بل بتزويد الجيش الأوكراني بمثل هذه الأسلحة"، مضيفا في الوقت نفسه أنه قال دائما إنه لن يفعل هذا إلا بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين.

وعقب هذه التصريحات، أعلنت الحكومة الروسية أن ألمانيا يمكن بذلك أن تصبح طرفا في الحرب.

ويرفض المستشار المنتهية ولايته المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، تسليم صواريخ "تاوروس" لأوكرانيا لأنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى جر ألمانيا إلى الحرب.

كما حثّ ميلينك حكومة ميرتس المستقبلية على تسليم 30% من مخزون سلاح الجو الألماني لأوكرانيا - بما في ذلك حوالي 45 مقاتلة من طراز "يوروفايتر" و30 أخرى من طراز "تورنادو" - لضمان كفاءة نظام تاوروس.

وفي رسالته، ناشد ميلنيك المستشار المستقبلي الشعور بالمسؤولية التاريخية، وكتب: "لا يعتمد مستقبل ألمانيا فقط على نجاحك كمستشار، بل يعتمد أيضا على مصير أوكرانيا - وأوروبا بأكملها"، مضيفا أن لميرتس "فرصة تاريخية لجعل ألمانيا أهم منارة في العالم الديمقراطي الحر".

وقد تتيح صواريخ تاوروس، الذي تصل مداها إلى 500 كيلومتر، لأوكرانيا بضرب أهداف عسكرية بعيدة خلف خط المواجهة، بما في ذلك داخل الأراضي الروسية. وقد زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز"، التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، بينما زودتها فرنسا والمملكة المتحدة بصواريخ كروز بمدى يقارب 250 كيلومترا.