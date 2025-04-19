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لا يضمن انضمام كييف للناتو.. أمريكا تقدم مقترحًا لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

12:03 ص السبت 19 أبريل 2025

روسيا واوكرانيا

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وكالات

كشفت وكالة بلومبرغ، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الإدارة الأمريكية عرضت على حلفائها في باريس، الخميس الماضي، مقترحات تهدف إلى التوصل لاتفاق سلام شامل بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت المصادر في تصريحاتها للوكالة، أن واشنطن لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشأن الاعتراف بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، لكنها أبدت استعدادًا لمناقشة هذا الملف ضمن تسوية أوسع للنزاع.

وتتضمن المقترحات الأمريكية، وفق المصادر، شروطًا لإنهاء القتال، من بينها تجميد خط المواجهة الحالي، وهو ما يعني إبقاء معظم الأراضي الأوكرانية المحتلة تحت السيطرة الروسية، بالإضافة إلى تخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة على موسكو حال التوصل إلى اتفاق.

وأشارت بلومبرغ إلى أن المقترح لا يتضمن في صيغته الحالية أي تعهد بضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو أحد أبرز مطالب موسكو منذ اندلاع الحرب.

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واشنطن روسيا أوكرانيا الناتو
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