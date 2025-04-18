فيديو وصور.. حريق هائل في فندق بمدينة طبريا شمال إسرائيل

وكالات

اندلع حريق ضخم مساء اليوم الجمعة في فندق الملك سليمان بمدينة طبريا شمال إسرائيل، ما استدعى تدخل السلطات لإجلاء مئات الأشخاص من المكان، بينما تواصلت فرق الإطفاء عمليات البحث عن نزلاء وموظفين يُعتقد أنهم كانوا محاصرين داخل المبنى.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن ثمانية أشخاص على الأقل تلقوا العلاج نتيجة استنشاق الدخان، في حين لم تتضح بعد أسباب اندلاع الحريق.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن النيران اشتعلت في شرفة الطابق الثاني من الفندق الذي كان يخضع لأعمال تجديد وقت وقوع الحادث، وأُخليت الطوابق الثلاثة العليا من النزلاء كإجراء احترازي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدفاع المدني الإسرائيلي أخلَى نحو 150 شخصًا من داخل الفندق، بينما عملت فرق الإطفاء على السيطرة على الحريق الذي استمر لأكثر من ساعتين، قبل أن تنجح في إخماده.

وفي الوقت ذاته، أعلنت السلطات فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، فيما أظهرت مقاطع مصورة تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وهي تلتهم جزءًا من المبنى.