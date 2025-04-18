محققون: ارتفاع حصيلة القتلى في حادث تحطم قارب في الكونغو إلى 148

(أ ب)

قال محققون اليوم الجمعة، إن عدد القتلى في حادث تحطم قارب في الكونغو بسبب حريق نشب فيه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ارتفع من 50 إلى 148، مع استمرار وجود مئة شخص في عداد المفقودين.

وقال السناتور جان بول بوكيتسو بوفيلي من مقاطعة إكواتور:" عدد القتلى بين الركاب على متن القارب البالغ عددهم 500 راكب مرتفع للغاية".

وأضاف: "وبينما نحن نتحدث الآن، هناك أكثر من 150 ناجيا يعانون من حروق من الدرجة الثالثة بدون مساعدات إنسانية".

يشار إلى أن حوادث القوارب المأساوية تعد من الأمور الشائعة في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا حيث غالبا ما يتم إلقاء اللوم على السفر تحت جنح الظلام واكتظاظ السفن بالركاب كسبب لوقوع مثل تلك الحوادث.

وتبذل السلطات جهودا حثيثة لفرض اللوائح البحرية، ولكن دون جدوى.