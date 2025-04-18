بسبب طفلة.. ترامب ينهي مؤتمرًا في البيت الأبيض بشكل مفاجئ

وكالات

انتهى المؤتمر الصحفي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ، اليوم الجمعة، بعد تعرّض فتاة صغيرة لحالة طبية طارئة داخل المكتب البيضاوي.

وجاء المؤتمر عقب أداء الدكتور محمد أوز اليمين الدستورية لتوليه رسميًا منصب رئيس مراكز الرعاية الطبية والخدمات الصحية (Medicare & Medicaid).

وأظهرت لقطات مصورة من المؤتمر لحظة هرع الدكتور أوز نحو الفتاة، التي بدت في حالة غير مستقرة قبل أن تستعيد وعيها بسرعة، ثم جرى إخراجها من البيت الأبيض لتلقي الرعاية.

وعلى إثر الحادثة، توقف الرئيس ترامب عن الحديث وغادر القاعة مع الحضور، فيما تم توجيه الصحفيين إلى غرفة الإحاطة، دون صدور أي بيان رسمي حتى الآن بشأن الوضع الصحي للفتاة.