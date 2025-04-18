واشنطن تحذر من "هجمات وشيكة" تستهدف السياح في سوريا وتدعو لمغادرة فورية

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تتابع معلومات موثوقة تفيد باحتمال وقوع هجمات وشيكة في سوريا تستهدف أماكن يرتادها السياح.

وأكدت الخارجية في بيان لها مساء اليوم الجمعة، أن هذه الهجمات قد تحدث دون سابق إنذار وقد تطال مراكز التسوق والفنادق وغيرها من المواقع العامة، موضحة أن لا مكان في سوريا يمكن اعتباره آمنا من العنف.

وأعلنت الخارجية رفع مستوى التحذير إلى الدرجة الرابعة وهو أعلى مستوى يشير إلى منع السفر نهائيا نظرا لخطورة الوضع ووجود تهديدات تشمل الإرهاب والاضطرابات المدنية والاختطاف والصراع المسلح.

وأضاف البيان أن الجماعات الإرهابية لا تزال تخطط لعمليات اختطاف وهجمات عبر تفجيرات تستهدف التجمعات العامة والفنادق والمطاعم ودور العبادة والمدارس والحدائق ووسائل النقل والمناطق المزدحمة وقد تستخدم في ذلك أفرادا أو مجموعات مسلحة أو عبوات ناسفة.

ودعت الخارجية المواطنين الأمريكيين الموجودين في سوريا إلى مغادرة البلاد فورا واتخاذ عدة احتياطات من بينها تجنب الحشود وتغيير الطرق المعتادة ومراجعة الخطط الأمنية الشخصية والتزام الحذر في الأماكن العامة ومتابعة الأخبار بشكل دقيق وتسجيل بياناتهم في برنامج المسافر الذكي لتلقي التنبيهات.